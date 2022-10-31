Ранкова атака на Черкащину: є 4 постраждалих, у Черкаси та райцентри повертають світло

Деталі

Табурець нагадав, що під час ранкової тривоги в регіоні були ракетні удари по об'єкту енергетичної інфраструктури. З його слів, наразі ліквідовують наслідки ворожих атак.

З його слів, енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Передусім - об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства.

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"Уже частково зі струмом обласний і районні центри. Роботи тривають", - зазначив голова ОВА у Telegram.

"На жаль, маємо чотирьох постраждалих. Вони зараз у лікарні", - повідомив Табурець.

Доповнення

З ранку 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Повітряні сили ЗСУ знищили 44 крилатих ракети з понад пів сотні.

Російські окупанти сьогодні ракетами та дронами атакували 10 регіонів, де пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні. Без електропостачання залишилися сотні населених пунктів у 7 областях України.

Щонайменше 13 людей отримали травми внаслідок ранкових масованих ударів російських військ по Україні.

По Україні вводять екстрені відключення електроенергії після чергової масованої атаки ворога на об'єкти енергосистеми низки областей, попередили в ОП.

Укренерго після ранкових атак російських військ на енергетичну інфраструктуру відмінило графіки погодинних відключень, які були введені відсьогодні в усіх регіонах, натомість введено локальні обмеження споживачів в межах областей, їх може бути змінено.