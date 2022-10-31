Поліція: через сьогоднішні атаки ворога травмовано 13 людей

Цитата

"На сьогоднішній день, на даний момент, ми маємо 13 осіб, які травмовані внаслідок сьогоднішніх атак російської федерації", - повідомив Клименко.

Він зауважив, що поліція, разом з СБУ та прокуратурою, будуть і надалі встановлювати збитки та фіксувати злочини.

Доповнення

З ранку 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Повітряні сили ЗСУ знищили 44 крилатих ракети з понад пів сотні.

Російські окупанти сьогодні ракетами та дронами атакували 10 регіонів, де пошкоджено 18 об'єктів, більшість із яких енергетичні. Без електропостачання залишилися сотні населених пунктів у 7 областях України.

По Україні вводять екстрені відключення електроенергії після чергової масованої атаки ворога на об'єкти енергосистеми низки областей, попередили в ОП.