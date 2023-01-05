"Раніше було дешевше": навіть пропагандисти визнали, що ціни у Маріуполі вищі, ніж у москві

Деталі

Повідомляється, що у ролику жителі міста жаліються на ціни в одиничних магазинах, які є у Маріуполі. Так, пакет молока коштує понад 100 гривень. "раніше зовсім все було по іншому. Було дешевше", – кажуть маріупольці.

Зазначається, що правду приховати не змогли й автори ролика, які приїхали зі столиці рф.

"Вони побачили, що до маріупольців відносяться, як до громадян другого сорту. Адже вони потрібні лише у якості дешевої робочої сили та потенційного "гарматного м‘яса". Тож дозволити собі купити продукти можуть далеко не всі. Адже більшість жителів просто не має роботи. Для них є гаряча каша та хліб, за які потрібно вистояти довжелезні черги. Така реальність "руського миру", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Лівобережжя тимчасово захопленого Маріуполя більше немає фізично. Російські загарбники перетворюють місто на декорації до апокаліпсиса.