Лівобережжя фізично більше немає: окупанти перетворюють Маріуполь на декорації до апокаліпсиса

Цитата

«Лівобережжя Маріуполя більше немає. Фізично. Від бул. Меотиди до пр. Перемоги окупанти перетворюють місто на декорації до апокаліпсиса. Не зупиняючись. Дивлячись на безліч фото та відео з міста, неможливо впізнати не просто адресу, але іноді район міста», - написав Андрющенко.

За його словами, таким темпом вже на перше березня від звичного всім Маріуполя залишиться пустеля історичного та адміністративних центрів по всіх районах міста.

Доповнення

Раніше Андрющенко повідомляв, що російська окупаційна влада у тимчасово окупованому Маріуполі знищує історичні будівлі у центрі міста.