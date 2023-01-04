Левобережья физически больше нет: оккупанты превращают Мариуполь в декорации к апокалипсису

Цитата

«Левобережья Мариуполя больше нет. Физически. От бул. Меотиды до пр. Победы оккупанты превращают город в декорации к апокалипсису. Не останавливаясь. Глядя на множество фото и видео из города, невозможно узнать не просто адрес, но иногда район города», - написал Андрющенко.

По его словам, таким темпом уже к первому марта от привычного всем Мариуполя останется пустыня исторического и административных центров по всем районам города.

Дополнение

Ранее Андрющенко сообщал, что российские оккупационные власти во временно оккупированном Мариуполе уничтожают исторические здания в центре города.