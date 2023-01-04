Левобережья физически больше нет: оккупанты превращают Мариуполь в декорации к апокалипсису
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Левобережья временно захваченного Мариуполя больше нет физически. Российские захватчики превращают город в декорации к апокалипсису. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
Цитата
«Левобережья Мариуполя больше нет. Физически. От бул. Меотиды до пр. Победы оккупанты превращают город в декорации к апокалипсису. Не останавливаясь. Глядя на множество фото и видео из города, невозможно узнать не просто адрес, но иногда район города», - написал Андрющенко.
По его словам, таким темпом уже к первому марта от привычного всем Мариуполя останется пустыня исторического и административных центров по всем районам города.
Дополнение
Ранее Андрющенко сообщал, что российские оккупационные власти во временно оккупированном Мариуполе уничтожают исторические здания в центре города.