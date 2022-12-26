Не драмтеатром єдиним: у Маріуполі окупанти знищують історичні будівлі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Російська окупаційна влада у тимчасово окупованому Маріуполі знищує історичні будівлі у центрі міста. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
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“Не Драмтеатром єдиним. В центрі міста окупанти почали зносити будинки, у тому числі історичного значення. Відомий Дім з годинником, де знаходилась студія всесвітньо відомого художника-монументаліста, мозаїчника Аранутова. Під екскаватор”, — написав Андрющенко.
Абсолютно все, що становить історичну цінність, у місті перетворюють на попіл, підкреслив Андрющенко.
Додамо
В окупованому Маріуполі виявлено понад 10 000 нових могил.