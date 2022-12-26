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Не драмтеатром єдиним: у Маріуполі окупанти знищують історичні будівлі

Не драмтеатром єдиним: у Маріуполі окупанти знищують історичні будівлі

Київ • УНН

 • 361958 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Російська окупаційна влада у тимчасово окупованому Маріуполі знищує історичні будівлі у центрі міста. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

Цитата

“Не Драмтеатром єдиним. В центрі міста окупанти почали зносити будинки, у тому числі історичного значення. Відомий Дім з годинником, де знаходилась студія всесвітньо відомого художника-монументаліста, мозаїчника Аранутова. Під екскаватор”, — написав Андрющенко.

Абсолютно все, що становить історичну цінність, у місті перетворюють на попіл, підкреслив Андрющенко.

Додамо

В окупованому Маріуполі виявлено понад 10 000 нових могил.

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