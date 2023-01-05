"Раньше было дешевле": даже пропагандисты признали, что цены в Мариуполе выше, чем в москве

Детали

Сообщается, что в ролике жители города жалуются на цены в единичных магазинах в Мариуполе. Так, пакет молока стоит более 100 гривен. "Раньше совсем все было по другому. Было дешевле", – говорят мариупольцы.

Отмечается, что правду скрыть не смогли и авторы ролика, приехавшие из столицы россии.

"Они увидели, что к мариупольцам относятся, как к гражданам второго сорта. Ведь они нужны лишь в качестве дешевой рабочей силы и потенциального "пушечного мяса". Поэтому позволить себе купить продукты могут далеко не все. Ведь большинство жителей просто не имеет работы. Для них есть горячая каша и хлеб, за которые нужно выстоять длиннющие очереди. Такая реальность "русского мира", - говорится в сообщении.

Дополнение

Левобережья временно захваченного Мариуполя больше нет физически. Российские захватчики превращают город в декорации к апокалипсису.