Ракетний удар рф по Одещині знищив склади фермерів та техніку: показали наслідки
Київ • УНН
За даними слідства, 18 квітня близько 22:00 ЗС РФ вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі Одещини. Пошкоджено складські приміщення фермерів, техніку та будівлі.
Російські війська напередодні ввечері вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі Одеської області, пошкоджено складські приміщення фермерів, техніку та будівлі, повідомили у суботу в Одеській обласній прокуратурі, пише УНН.
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За даними слідства, 18 квітня близько 22:00 збройні сили рф завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Одещини.
Пошкоджень та руйнувань зазнали складські приміщення фермерських господарств, сільськогосподарська техніка та будівлі.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
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