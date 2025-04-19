Ракетный удар рф по Одесской области уничтожил склады фермеров и технику: показали последствия
Киев • УНН
По данным следствия, 18 апреля около 22:00 ВС РФ ударили ракетами по гражданской инфраструктуре Одесской области. Повреждены складские помещения фермеров, техника и здания.
Российские войска накануне вечером ударили ракетами по гражданской инфраструктуре Одесской области, повреждены складские помещения фермеров, техника и здания, сообщили в субботу в Одесской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 18 апреля около 22:00 вооруженные силы рф нанесли ракетные удары по гражданской инфраструктуре Одесской области.
Повреждениям и разрушениям подверглись складские помещения фермерских хозяйств, сельскохозяйственная техника и здания.
Начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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