Ракетний удар по Вінниці: загинув учасник команди ROXOLANA

Сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниці – влучили у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", знищено один з медцентрів.
Наразі відомо про 20 загиблих та близько 90 постраждалих.
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Під час ракетного удару російських окупантів у центрі Вінниці перебувала команда української співачки ROXOLANA, один з учасників загинув. Про це артистка повідомила в Instagram, пише УНН.
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"Під час ракетних обстрілів росіянами Вінниці частина нашої команди перебувала в центрі міста, всі вони поранені. Женя загинув. Андрій в важкому стані продовжує боротися за життя в операційній", - написала співачка.
Деталі
Як інформує Telegram-канал Євробачення в Україні, 14 липня в учасниці Нацвідбору-2022 ROXOLANA мав відбутися концерт у вінницькому Будинку офіцерів.
ROXOLANA додала, що кошти за квитки зі всіх концертів повернуть.
Доповнення
Сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниці – влучили у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", знищено один з медцентрів.
Наразі відомо про 20 загиблих та близько 90 постраждалих.