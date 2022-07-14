Ракетний удар по Вінниці: загинув учасник команди ROXOLANA

Цитата

"Під час ракетних обстрілів росіянами Вінниці частина нашої команди перебувала в центрі міста, всі вони поранені. Женя загинув. Андрій в важкому стані продовжує боротися за життя в операційній", - написала співачка.

Деталі

Як інформує Telegram-канал Євробачення в Україні, 14 липня в учасниці Нацвідбору-2022 ROXOLANA мав відбутися концерт у вінницькому Будинку офіцерів.

ROXOLANA додала, що кошти за квитки зі всіх концертів повернуть.

Доповнення

Сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниці – влучили у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", знищено один з медцентрів.

Наразі відомо про 20 загиблих та близько 90 постраждалих.