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Ракетный удар по Виннице: погиб участник команды ROXOLANA

Ракетный удар по Виннице: погиб участник команды ROXOLANA

Киев • УНН

 • 270777 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Во время ракетного удара российских оккупантов в центре Винницы находилась команда украинской певицы ROXOLANA, один из участников погиб. Об этом артистка сообщила в Instagram, пишет УНН.

Цитата

"Во время ракетных обстрелов россиянами Винницы часть нашей команды находилась в центре города, все они ранены. Женя погиб. Андрей в тяжелом состоянии продолжает бороться за жизнь в операционной", - написала певица.

Детали

Как сообщает Telegram-канал Евровидения в Украине, 14 июля у участницы Нацотбора-2022 ROXOLANA должен был состояться концерт в винницком Доме офицеров.

ROXOLANA добавила, что деньги за билеты со всех концертов вернут.

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Публикация от Роксолана Сирота

Дополнение

Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице – попали в парковку возле Дома быта "Юбилейный", уничтожен один из медцентров.

Сейчас известно о 20 погибших и около 90 пострадавших.

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