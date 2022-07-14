Ракетный удар по Виннице: погиб участник команды ROXOLANA
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Во время ракетного удара российских оккупантов в центре Винницы находилась команда украинской певицы ROXOLANA, один из участников погиб. Об этом артистка сообщила в Instagram, пишет УНН.
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"Во время ракетных обстрелов россиянами Винницы часть нашей команды находилась в центре города, все они ранены. Женя погиб. Андрей в тяжелом состоянии продолжает бороться за жизнь в операционной", - написала певица.
Детали
Как сообщает Telegram-канал Евровидения в Украине, 14 июля у участницы Нацотбора-2022 ROXOLANA должен был состояться концерт в винницком Доме офицеров.
ROXOLANA добавила, что деньги за билеты со всех концертов вернут.
Дополнение
Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице – попали в парковку возле Дома быта "Юбилейный", уничтожен один из медцентров.
Сейчас известно о 20 погибших и около 90 пострадавших.