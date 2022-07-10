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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 18555 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 62534 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 108511 перегляди

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1 квітня, 10:23 • 159148 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 163747 перегляди

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1 квітня, 09:22 • 143445 перегляди

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Ракетний удар по Криворізькому району: знищено промислове підприємство

Ракетний удар по Криворізькому району: знищено промислове підприємство

Київ • УНН

 • 204036 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Внаслідок вчорашнього ракетного удару по селищу Радушне Криворізького району знищено промислове підприємство. Про це у Telegram повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує УНН.

Цитата

"Завершується ліквідація наслідків учорашніх прильотів в Радушне. Пряме влучання трьох ракет "Калібр'". Підприємство промислової інфраструктури повністю знищене. Втрати уточнюються", – написав Вілкул.

Нагадаємо

Протягом цієї ночі російські окупанти обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади Дніпропетровської області.

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