Ракетний удар по Криворізькому району: знищено промислове підприємство
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Внаслідок вчорашнього ракетного удару по селищу Радушне Криворізького району знищено промислове підприємство. Про це у Telegram повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує УНН.
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"Завершується ліквідація наслідків учорашніх прильотів в Радушне. Пряме влучання трьох ракет "Калібр'". Підприємство промислової інфраструктури повністю знищене. Втрати уточнюються", – написав Вілкул.
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