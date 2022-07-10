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11:23 • 10184 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 22856 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 58547 просмотра

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14 марта, 19:57 • 112522 просмотра

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14 марта, 14:57 • 141349 просмотра

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Ракетный удар по Криворожскому району: уничтожено промышленное предприятие

Ракетный удар по Криворожскому району: уничтожено промышленное предприятие

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. В результате вчерашнего ракетного удара по поселку Радушное Криворожского района уничтожено промышленное предприятие. Об этом в Telegram сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, информирует УНН.

Цитата

"Заканчивается ликвидация последствий вчерашних прилетов в Радушное. Прямое попадание трех ракет "Калибр'". Предприятие промышленной инфраструктуры полностью уничтожено. Потери уточняются", – написал Вилкул.

Напомним

В течение этой ночи российские оккупанты обстреляли приграничные территории Зеленодольской общины Днепропетровской области.

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