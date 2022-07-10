Ракетный удар по Криворожскому району: уничтожено промышленное предприятие
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В результате вчерашнего ракетного удара по поселку Радушное Криворожского района уничтожено промышленное предприятие. Об этом в Telegram сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, информирует УНН.
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"Заканчивается ликвидация последствий вчерашних прилетов в Радушное. Прямое попадание трех ракет "Калибр'". Предприятие промышленной инфраструктуры полностью уничтожено. Потери уточняются", – написал Вилкул.
Напомним
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