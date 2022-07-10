Дніпропетровщина: окупанти обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Протягом ночі російські окупанти обстріляли прикордонні території Зеленодольської громади. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram, передає УНН.
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"Протягом ночі ворог обстріляв прикордонні території Зеленодольської громади. На щастя, жертв і руйнувань немає. Обстрілів територій інших районів Дніпропетровщини протягом ночі не зафіксовано, наразі окупантів в нашій області немає", - зазначив він.
Нагадаємо
Ворог вдарив з РСЗВ поблизу населеного пункту Радушне у Криворізькому районі.