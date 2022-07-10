Днепропетровская область: оккупанты обстреляли приграничные территории Зеленодольской общины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В течение ночи российские оккупанты обстреляли приграничные территории Зеленодольской общины. Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram, передает УНН.
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"В течение ночи враг обстрелял пограничные территории Зеленодольской общины. К счастью, жертв и разрушений нет. Обстрелов территорий других районов Днепропетровщины в течение ночи не зафиксировано, сейчас оккупантов в нашей области нет", - отметил он.
Напомним
Враг ударил из РСЗО вблизи населенного пункта Радушное в Криворожском районе.