Днепропетровская область: оккупанты обстреляли приграничные территории Зеленодольской общины

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"В течение ночи враг обстрелял пограничные территории Зеленодольской общины. К счастью, жертв и разрушений нет. Обстрелов территорий других районов Днепропетровщины в течение ночи не зафиксировано, сейчас оккупантов в нашей области нет", - отметил он.

Напомним

Враг ударил из РСЗО вблизи населенного пункта Радушное в Криворожском районе.