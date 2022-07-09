Було три "прильоти", попередньо - без жертв: Лукашук про вечірні обстріли Криворізького району
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Надвечір ворог вдарив з РСЗВ поблизу населеного пункту Радушне у Криворізькому районі. Було три "прильоти". Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram, передає УНН.
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"... ворог вдарив з РСЗВ поблизу населеного пункту Радушне у Криворізькому районі. Було три прильоти. Нині вся інформація з‘ясовується, попередньо – без жертв", - написав Лукашук.
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У Кривому Розі лунали вибухи. Керівник Криворізької ВЦА Олександр Вілкул підтвердив "приліт".
За словами Вілкула, був "приліт" у районі Радушного.