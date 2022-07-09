Було три "прильоти", попередньо - без жертв: Лукашук про вечірні обстріли Криворізького району

Цитата

"... ворог вдарив з РСЗВ поблизу населеного пункту Радушне у Криворізькому районі. Було три прильоти. Нині вся інформація з‘ясовується, попередньо – без жертв", - написав Лукашук.

Раніше

У Кривому Розі лунали вибухи. Керівник Криворізької ВЦА Олександр Вілкул підтвердив "приліт".

За словами Вілкула, був "приліт" у районі Радушного.