У Кривому Розі лунали вибухи: Вілкул підтвердив "приліт"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. У Кривому Розі лунали вибухи. Керівник Криворізької ВЦА Олександр Вілкул підтвердив "приліт", передає УНН.
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"Приліт у районі Радушного", - повідомив Вілкул.
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Він закликав автотранспорту та населенню повністю обмежити пересування. Наслідки уточнюються.
Відзначимо, що у місті оголошена повітряна тривога.
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