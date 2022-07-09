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11:23 • 16314 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 32969 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 65763 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 113439 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 124187 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 16:00 • 112188 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141549 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139856 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114084 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 107133 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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В Кривом Роге раздавались взрывы: Вилкул подтвердил "прилет"

В Кривом Роге раздавались взрывы: Вилкул подтвердил "прилет"

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. В Кривом Роге раздавались взрывы. Руководитель Криворожской ВГА Александр Вилкул подтвердил "прилет", передает УНН.

Цитата

"Прилет в районе Радушного", – сообщил Вилкул.

Детали

Он призвал автотранспорт и население полностью ограничить передвижение. Последствия уточняются.

Отметим, что в городе объявлена ​​воздушная тревога.

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Российские захватчики ударили по центру жилой застройки микрорайона Ингулец в Кривом Роге целой кассетой ракет из "Ураганов". Сразу было известно о погибшей 41-летней женщине.

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