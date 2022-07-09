В Кривом Роге раздавались взрывы: Вилкул подтвердил "прилет"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В Кривом Роге раздавались взрывы. Руководитель Криворожской ВГА Александр Вилкул подтвердил "прилет", передает УНН.
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"Прилет в районе Радушного", – сообщил Вилкул.
Детали
Он призвал автотранспорт и население полностью ограничить передвижение. Последствия уточняются.
Отметим, что в городе объявлена воздушная тревога.
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