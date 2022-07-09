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Ранковий удар по Кривому Рогу забрав життя уже двох людей: у лікарні померла 20-річна дівчина

Ранковий удар по Кривому Рогу забрав життя уже двох людей: у лікарні померла 20-річна дівчина

Київ • УНН

 • 182044 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Жертвами ранкового ворожого удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області стали вже двоє людей - у лікарні померла 20-річна дівчина. Ще трьох поранено. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.

Цитата

"У лікарні померла 20-річна дівчина, поранена ранком через ворожий обстріл Кривого Рогу. Медики кілька годин боролися за її життя. На жаль, поранення були надважкими…. Цей дикунський обстріл мирного міста забрав життя двох людей", - повідомив Резніченко у Telegram.

Деталі

За уточненими даними, троє поранених. Двом лікарі надали допомогу, і вони зараз вдома, вказав голова ОВА.

"43-річний чоловік у лікарні. Це батько загиблої дівчини. Як йому сказати, що його дитини більше немає…" - зазначив Резніченко.

Доповнення

Російські загарбники вдарили по центру житлової забудови мікрорайону Інгулець у Кривому Розі цілою касетою ракет із "Ураганів". Відразу було відомо про загиблу 41-річну жінку.

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