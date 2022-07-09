Вілкул про ворожий обстріл Кривого Рогу: окупанти вдарили по центру житлової забудови мікрорайону Інгулець цілою касетою ракет із "Ураганів"

Цитата

"Пошкоджено школу та житлові будинки. Загинула жінка 1981 р.н. Поранено чоловіка 1979 р.н. (середньої тяжкості) та дівчина 2002 р.н. (важка, в операційній) – тато та донька. На вулицях багато касетних боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Вілкул закликав не підходити до незнайомих предметів.

"На вулиці виїжджають гучномовці про це повідомляти. Наші рятувальники займаються розмінуванням", - зазначив він.

Доповнення

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена школа і кілька будинків. Також згоріла автівка, що стояла поряд.