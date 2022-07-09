Вілкул про ворожий обстріл Кривого Рогу: окупанти вдарили по центру житлової забудови мікрорайону Інгулець цілою касетою ракет із "Ураганів"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Російські загарбники вдарили по центру житлової забудови мікрорайону Інгулець цілою касетою ракет із "Ураганів". Загинула 41-річна жінка. Також поранено чоловіка та дівчину, яка знаходиться у важкому стані. Про це заявив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН.
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"Пошкоджено школу та житлові будинки. Загинула жінка 1981 р.н. Поранено чоловіка 1979 р.н. (середньої тяжкості) та дівчина 2002 р.н. (важка, в операційній) – тато та донька. На вулицях багато касетних боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
Вілкул закликав не підходити до незнайомих предметів.
"На вулиці виїжджають гучномовці про це повідомляти. Наші рятувальники займаються розмінуванням", - зазначив він.
Доповнення
Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена школа і кілька будинків. Також згоріла автівка, що стояла поряд.