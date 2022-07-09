Вилкул о вражеском обстреле Кривого Рога: оккупанты ударили по центру жилой застройки микрорайона Ингулец целой кассетой ракет из "Ураганов"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Российские захватчики ударили по центру жилой застройки микрорайона Ингулец целой кассетой ракет из "Ураганов". Погибла 41-летняя женщина. Также ранены мужчина и девушка, которая находится в тяжелом состоянии. Об этом заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.
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"Повреждена школа и жилые дома. Погибла женщина 1981 г.р. Ранены мужчина 1979 г.р. (средней тяжести) и девушка 2002 г.р. (трудная, в операционной) – папа и дочь. На улицах много кассетных боеприпасов", – говорится в сообщении.
Вилкул призвал не подходить к незнакомым предметам.
"На улицы выезжают громкоговорители об этом сообщать. Наши спасатели занимаются разминированием", - отметил он.
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В результате вражеских обстрелов повреждена школа и несколько домов. Также сгорел стоящий рядом автомобиль.