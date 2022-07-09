Окупанти обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу, загинула одна особа, ще дві людини поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Російські окупанти обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Загарбники вдарили з "Градів" по житлових кварталах. Загинула 41-річна жінка, ще дві людини з осколковими пораненнями госпіталізовані. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"Ворог не припиняє терору наших міст та сіл. На ранок російські війська обстріляли Інгулецький район Кривого Рогу. Усвідомлено ударили з "Градів" по житлових кварталах. Цей підступний обстріл забрав життя 41-річної жінки, ще двоє людей з осколковими пораненнями госпіталізовані", - написав голова ОВА у Telegram.
Резніченко також наголосив, що внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена школа і кілька будинків. Згоріла автівка, що стояла поряд.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли Криворізький район. Удари прийшлися по двох громадах - Апостолівській та Зеленодольській.