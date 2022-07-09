Оккупанты обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога, погиб один человек, еще два ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Российские оккупанты обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. Захватчики ударили из "Градов" по жилым кварталам. Погибла 41-летняя женщина, еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"Враг не прекращает террора наших городов и сел. На утро российские войска обстреляли Ингулецкий район Кривого Рога. Осознанно ударили из "Градов" по жилым кварталам. Этот коварный обстрел унес жизнь 41-летней женщины, еще два человека с осколочными ранениями госпитализированы ", - написал глава ОВА в Telegram.
Резниченко также подчеркнул, что в результате вражеских обстрелов повреждена школа и несколько домов. Сгорела стоящая рядом машина.
Напомним
Российские оккупанты обстреляли Криворожский район. Удары пришлись по двум общинам – Апостоловской и Зеленодольской.