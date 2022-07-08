Дніпропетровщина: окупанти обстріляли Криворізький район

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Голова ОВА зазначив, що у Апостолівській громаді ворог поцілив по селу Новосеменівка. Вибухова хвиля вибила шибки у будинку.

"У Зеленодольську вгатили по дачному масиву та парковій зоні. Попередньо, без постраждалих. У інших районах області на цю хвилину спокійно", - наголосив Резніченко.

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Російські окупанти поцілили з РСЗВ по Нікопольському району.