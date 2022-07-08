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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Днепропетровская область: оккупанты обстреляли Криворожский район

Днепропетровская область: оккупанты обстреляли Криворожский район

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КИЕВ. 8 июля. УНН. Под утро российские оккупанты обстреляли Криворожский район. Удары пришлись по двум общинам – Апостоловской и Зеленодольской. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.

Детали

Глава ОВА отметил, что в Апостоловской общине враг попал по селу Новосеменовка. Взрывная волна выбила стекла в доме.

"В Зеленодольске ударили по дачному массиву и парковой зоне. Предварительно, без пострадавших. В других районах области на эту минуту спокойно", - подчеркнул Резниченко.

Напомним 

Российские оккупанты попали из РСЗО по Никопольскому району.

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