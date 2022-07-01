Дніпропетровщина: окупанти поцілили з РСЗВ по Нікопольському району

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"Ніч з однією тривогою і атакою. Ворог поцілив з РСЗВ по Нікопольському району. Попередньо, без постраждалих", - зазначив він.

Резніченко наголосив, що на місці "прильоту" працюють фахівці.

"В інших районах області на цю хвилину спокійно", - додав голова ОВА.

Нагадаємо

У Зеленодольську окупанти поцілили у сільгосппідприємство, знищили склад, у якому було 40 тонн зерна. Вибух спричинив пожежу.