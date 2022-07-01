Днепропетровская область: оккупанты попали из РСЗО по Никопольскому району
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Российские оккупанты попали из РСЗО по Никопольскому району. Предварительно, без пострадавших. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"Ночь с одной тревогой и атакой. Враг попал из РСЗО по Никопольскому району. Предварительно, без пострадавших", - отметил он.
Резниченко подчеркнул, что на месте "прилета" работают специалисты.
"В других районах области на эту минуту спокойно", – добавил глава ОВА.
Напомним
В Зеленодольске оккупанты попали в сельхозпредприятие, уничтожили склад, в котором было 40 тонн зерна. Взрыв вызвал пожар.