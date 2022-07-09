Утренний удар по Кривому Рогу унес жизни уже двух человек: в больнице скончалась 20-летняя девушка
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Жертвами утреннего вражеского удара по Кривому Рогу Днепропетровской области стали уже двое людей – в больнице скончалась 20-летняя девушка. Еще трое ранены. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.
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"В больнице скончалась 20-летняя девушка, раненая утром из-за вражеского обстрела Кривого Рога. Медики несколько часов боролись за ее жизнь. К сожалению, ранения были сверхтяжелыми… Этот дикарский обстрел мирного города унес жизни двух людей", - сообщил Резниченко в Telegram.
Детали
По уточненным данным, трое раненых. Двум врачам оказали помощь, и они сейчас дома, указал глава ОВА.
"43-летний мужчина в больнице. Это отец погибшей девушки. Как ему сказать, что его ребенка больше нет…" - отметил Резниченко.
Дополнение
Российские захватчики ударили по центру жилой застройки микрорайона Ингулец в Кривом Роге целой кассетой ракет из "Ураганов". Сразу было известно о погибшей 41-летней женщине.