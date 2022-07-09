Было три "прилета", предварительно - без жертв: Лукашук о вечерних обстрелах Криворожского района
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. К вечеру враг ударил из РСЗО вблизи населенного пункта Радушное в Криворожском районе. Было три "прилета". Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram, передает УНН.
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"... враг ударил из РСЗО вблизи населенного пункта Радушное в Криворожском районе. Было три прилета. Сейчас вся информация выясняется, предварительно – без жертв", - написал Лукашук.
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