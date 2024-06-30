Ракетна атака рф на столицю: в КМВА показали наслідки
Київ • УНН
Російський ракетний обстріл пошкодив багатоповерховий житловий будинок в Оболонському районі Києва, спричинивши пожежу на балконі.
За попередніми даними, внаслідок ракетного удару армії рф по Києву пошкоджено багатоповерховий житловий будинок в Оболонському районі столиці. Наслідки атаки показала КМВА у Telegram, передає УНН.
Внаслідок ракетного удару в Оболонському районі столиці попередньо пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. За оперативною інформацією сталося загорання балкону на одному з поверхів
Як вказали в КМВА, інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють всі оперативні служби.
Атака рф на Київ: є загоряння на 8 та 9 поверхах житлового будинку, звернень від потерпілих немає30.06.24, 19:58 • 34048 переглядiв