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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60420 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Ракетна атака рф на столицю: в КМВА показали наслідки

Київ • УНН

 • 39908 перегляди

Російський ракетний обстріл пошкодив багатоповерховий житловий будинок в Оболонському районі Києва, спричинивши пожежу на балконі.

Ракетна атака рф на столицю: в КМВА показали наслідки

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару армії рф по Києву пошкоджено багатоповерховий житловий будинок в  Оболонському районі столиці. Наслідки атаки показала КМВА у Telegram, передає УНН

Внаслідок ракетного удару в Оболонському районі столиці попередньо пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. За оперативною інформацією сталося загорання балкону на одному з поверхів

- йдеться у повідомленні КМВА. 

Як вказали в КМВА,  інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють всі оперативні служби.

Атака рф на Київ: є загоряння на 8 та 9 поверхах житлового будинку, звернень від потерпілих немає30.06.24, 19:58 • 34048 переглядiв

Тетяна Краєвська

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