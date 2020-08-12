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Радник директора Держрезерву підозрюється у спробі заволодіння 8 млн гривень

Радник директора Держрезерву підозрюється у спробі заволодіння 8 млн гривень

Київ • УНН

 • 10203 перегляди

КИЇВ. 12 серпня. УНН. Раднику директора Держрезерва України повідомлено про підозру через спробу заволодіння майном на 8 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"…повідомлено про підозру раднику директора одного із держпідприємств Державного агентства резерву України за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за даними слідства, радник директора хлібної бази за 1 млн грн мав передати особі підроблений офіційний документ "Складська квитанція на зерно", який засвідчував факт прийняття на зберігання 1360 тонн зерна пшениці.

"За цією квитанцією особа мала право вимагати таку кількість зерна орієнтовною вартістю 8 млн грн. Проте фактично зерно на зберігання до держпідприємства не передавалося. Під час одержання 1 млн грн підозрюваного затримано правоохоронцями. Таким чином попереджено заволодіння майном хлібної бази в особливо великих розмірах шляхом обману", - додається у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, керівника одного із структурних підрозділів Київського районного центру “Київцентраеро” Державного підприємства обслуговування повітряного руху України судитимуть за заволодіння понад 3 млн грн бюджетних коштів.

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