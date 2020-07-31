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Керівника підрозділу держпідприємства судитимуть за заволодіння понад 3 млн грн бюджетних коштів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Керівника одного із структурних підрозділів Київського районного центру “Київцентраеро” Державного підприємства обслуговування повітряного руху України судитимуть за заволодіння понад 3 млн грн бюджетних коштів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

“Бориспільською місцевою прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт відносно керівника одного із структурних підрозділів Київського районного центру “Київцентраеро” Державного підприємства обслуговування повітряного руху України за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем (ч. 5 ст. 191 КК України)”, - йдеться у повідомленні.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2013 році між Державним підприємством з обслуговування повітряного руху України та товариством укладено договір про виконання робіт з капітального ремонту та технічного переоснащення службової і технічної будівлі на суму понад 14 млн грн.

“У подальшому, між ними укладено додаткові угоди щодо зміни строків виконання робіт та їх вартості, після чого державним підприємством на рахунок товариства із бюджету безпідставно перераховано грошові кошти. Внаслідок чого державному бюджету завдано понад 3 млн грн збитків”, - повідомили у пресслужбі.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, підполковника ЗСУ викрили на розтраті понад 300 тис. грн бюджетних коштів.

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