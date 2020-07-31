Руководителя подразделения госпредприятия будут судить за завладение более 3 млн грн бюджетных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Руководителя одного из структурных подразделений Киевского районного центра "Киевцентраэро" Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины будут судить за завладение более 3 млн грн бюджетных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
"Бориспольской местной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении руководителя одного из структурных подразделений Киевского районного центра "Киевцентраэро" Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим положением (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - говорится в сообщении.
В ходе досудебного расследования установлено, что в 2013 году между Государственным предприятием по обслуживанию воздушного движения Украины и обществом заключен договор о выполнении работ по капитальному ремонту и техническому переоснащению служебного и технического здания на сумму более 14 млн грн.
"В дальнейшем, между ними заключены дополнительные соглашения об изменении сроков выполнения работ и их стоимости, после чего государственным предприятием на счет общества из бюджета безосновательно перечислено денежные средства. В результате государственному бюджету нанесено более 3 млн грн убытков", - сообщили в пресс-службе.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
Напомним, подполковника ВСУ уличили в растрате более 300 тыс. грн бюджетных средств.