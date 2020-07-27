Підполковника ЗСУ викрили на розтраті понад 300 тис. грн бюджетних коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Начальнику одного з квартирно-експлуатаційних відділів ЗСУ повідомлено про підозру за фактом розтрати 300 тис. грн бюджетних коштів на теплопостачанні військкомату. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, передає УНН.
"Підполковник оформив з представниками місцевої приватної компанії договір про надання комунальних послуг для військового комісаріату, згідно з яким підприємство мало постачати тепло до будівлі військового об’єкта в опалювальний період. Скориставшись відсутністю у приміщенні військкомату лічильника використаної теплової енергії, він штучно завищив обсяги отриманих послуг, підписав підроблені акти наданих послуг та здійснив завищену їх оплату за рахунок бюджетних коштів", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за процесуального керівництва прокурорів військової прокуратури Білоцерківського гарнізону Центрального регіону України підозру військовому оголосили за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
"Протиправна діяльність підполковника призвела до втрат бюджету на суму понад 300 тис. грн", – додали в Офісі Генпрокурора.
Як повідомляв УНН, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно бухгалтера однієї з військових частин Повітряних сил Збройних сил України, якого підозрюють у привласненні понад 750 тис. грн.