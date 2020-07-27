Подполковника ВСУ уличили в растрате более 300 тыс. грн бюджетных средств
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Начальнику одного из квартирно-эксплуатационных отделов ВСУ сообщено о подозрении по факту растраты свыше 300 тыс. грн бюджетных средств на теплоснабжении военкомата. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.
"Подполковник оформил с представителями местной частной компании договор о предоставлении коммунальных услуг для военного комиссариата, согласно которому предприятие должно было поставлять тепло в здание военного объекта в отопительный период. Воспользовавшись отсутствием в помещении военкомата счетчика использованной тепловой энергии, он искусственно завысил объемы полученных услуг подписал поддельные акты оказанных услуг и совершил завышенную их оплату за счет бюджетных средств ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под процессуальный руководством прокуроров военной прокуратуры Белоцерковского гарнизона Центрального региона Украины подозрение военному объявили по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
"Противоправная деятельность подполковника привела к потерям бюджета на сумму свыше 300 тыс. грн", - добавили в Офисе Генпрокурора.
Как сообщал УНН, в суд направлено обвинительное заключение в отношении бухгалтера одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ, который подозревается в присвоении более 750 тыс. грн.