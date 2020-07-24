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19 березня, 18:42 • 41076 перегляди

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19 березня, 14:10 • 94652 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 114176 перегляди

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Бухгалтера військової частини Повітряних сил судитимуть за підозрою у привласненні понад 750 тис. грн

Бухгалтера військової частини Повітряних сил судитимуть за підозрою у привласненні понад 750 тис. грн

Київ • УНН

 • 15537 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно бухгалтера однієї з військових частин Повітряних сил Збройних сил України, якого підозрюють у привласненні понад 750 тис. гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.

"За результатами досудового розслідування Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, до суду скеровано обвинувальний акт відносно бухгалтера однієї з військових частин Повітряних сил Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016-2019 років бухгалтер однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ, зловживаючи своїм службовим становищем, систематично вносила до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, і у такий спосіб привласнила грошові кошти військової частини на загальну суму 767 тисяч гривень.

Також злочин кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, посадовця ЗСУ судитимуть через привласнення коштів, виділених на будівництво житла військовим.

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