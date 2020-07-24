Бухгалтера військової частини Повітряних сил судитимуть за підозрою у привласненні понад 750 тис. грн

"За результатами досудового розслідування Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, до суду скеровано обвинувальний акт відносно бухгалтера однієї з військових частин Повітряних сил Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2016-2019 років бухгалтер однієї з військових частин Повітряних сил ЗСУ, зловживаючи своїм службовим становищем, систематично вносила до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, і у такий спосіб привласнила грошові кошти військової частини на загальну суму 767 тисяч гривень.

Також злочин кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки.

Нагадаємо, посадовця ЗСУ судитимуть через привласнення коштів, виділених на будівництво житла військовим.