Бухгалтера воинской части Воздушных сил будут судить по подозрению в присвоении более 750 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении бухгалтера одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, который подозревается в присвоении более 750 тыс. гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По результатам досудебного расследования Главного следственного управления Государственного бюро расследований, в суд направлено обвинительное заключение в отношении бухгалтера одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Досудебным расследованием установлено, что в период 2016-2019 годов бухгалтер одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ, злоупотребляя своим служебным положением, систематически вносила в официальные документы заведомо ложные сведения, и таким образом присвоила денежные средства воинской части на общую сумму 767 тысяч гривен.
Также преступление квалифицировано по ч. 5 ст. 191, и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге, повлекшем тяжкие последствия.
Напомним, чиновника ВСУ будут судить за присвоение средств, выделенных на строительство жилья военным.