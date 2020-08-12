Советник директора Госрезерва подозревается в попытке завладения 8 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Советнику директора Госрезерва Украины сообщено о подозрении из-за попытки завладения имуществом на 8 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"... сообщено о подозрении советнику директора одного из госпредприятий Государственного агентства резерва Украины по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Отмечается, что по данным следствия, советник директора хлебной базы за 1 млн грн должен был передать лицу поддельный официальный документ "Складская квитанция на зерно", который подтверждал факт принятия на хранение 1360 тонн зерна пшеницы.
"По этой квитанции лицо имело право требовать такое количество зерна ориентировочной стоимостью 8 млн грн. Однако фактически зерно на хранение в госпредприятие не передавалось. При получении 1 млн грн подозреваемый задержан правоохранителями. Таким образом предупреждено завладение имуществом хлебной базы в особо крупных размерах путем обмана", - добавляется в сообщении.
Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения - содержание под стражей.
Напомним, руководителя одного из структурных подразделений Киевского районного центра "Киевцентраэро" Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины будут судить за завладение более 3 млн грн бюджетных средств.