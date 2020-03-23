Раді пропонують два місяці працювати у форматі відеоконференцій

КИЇВ. 23 березня. УНН. Верховній Раді України пропонують працювати онлайн протягом двох місяців. Текст законопроекту №3250 про підстави та порядок проведення пленарних засідань ВРУ та засідань комітетів ВРУ в режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19 з’явився на сайті Ради, передає УНН.