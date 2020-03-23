Раді пропонують два місяці працювати у форматі відеоконференцій

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Верховній Раді України пропонують працювати онлайн протягом двох місяців. Текст законопроекту №3250 про підстави та порядок проведення пленарних засідань ВРУ та засідань комітетів ВРУ в режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню COVID-19 з’явився на сайті Ради, передає УНН.

Проектом закону пропонується створити правове підґрунтя для забезпечення можливості ухвалення ВРУ та її комітетами рішень у режимі відеоконференції з метою розгляду парламентом законопроектів, проектів інших актів, які мають особливу важливість і пов’язані із запобіганням виникненню і поширенню, локалізацією і ліквідацією спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби COVID-19, забезпеченням національної безпеки та оборони, економічного добробуту та прав людини.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що закони, прийняті ВРУ на таких пленарних засіданнях, голова ВРУ невідкладно підписуватиме та направлятиме Президенту України.

Засідання у форматі відеоконференції пропонується транслювати по телебаченню і радіо, а також на офіційному веб-сайті парламенту.

"Застосовуватиметься зазначений Закон протягом 60-ти днів з дня набрання ним чинності", - йдеться у пояснювальній записці.

Нагадаємо, народний депутат України від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко перебуває в Олександрівській лікарні у столиці з підозрою на коронавірус. Нардеп зробив два тести, один з яких показав позитивний результат, наразі очікується результат третього тесту.

Окрім того, коронавірус виявлено у народного депутата — Олександра Лукашева з фракції "Опозиційна платформа "За життя”.

Нагадаємо, першим серед депутатів на коронавірус захворів Сергій Шахов.

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