Раде предлагают два месяца работать в формате видеоконференций

КИЕВ. 23 марта. УНН. Верховной Раде Украины предлагают работать онлайн в течение двух месяцев. Текст законопроекта №3250 об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний ВРУ и заседаний комитетов ВРУ в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения COVID-19 появился на сайте Рады, передает УНН.