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Раді пропонують розширити механізм бронювання для працівників ОПК - законопроєкт

Київ • УНН

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Раді пропонують розширити бронювання для працівників ОПК, дозволяючи укладати договори з фахівцями без військового квитка. Працівник повинен врегулювати військовий облік протягом 45 днів.

Раді пропонують розширити механізм бронювання для працівників ОПК - законопроєкт

Галузь виробництва зброї та оборонної техніки гостро потребує фахівців через дефіцит кадрів. Для вирішення цієї проблеми Верховній Раді пропонують розширити механізм бронювання для працівників ОПК. Відповідний законопроєкт № 13335 направили на розгляд профільного комітету ВРУ. Про це повідомляє УНН з посиланням на документ.

Деталі

Проєкт закону передбачає внесення змін до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" через доповнення тексту новою нормою.

Критично важливим підприємствам оборонно-промислового сектору надається право укладати трудові договори з фахівцями, які не мають військово-облікового документа, мають його неналежно оформленим, не перебувають на військовому обліку або не оновили свої персональні дані в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Також передбачено, що термін випробування для новоприйнятих працівників таких підприємств не може перевищувати 45 календарних днів.

Бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники підприємств, установ і організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, у яких відсутній або оформлений неналежним чином військово-обліковий документ, чи/та він не перебуває на військовому обліку, чи/та не уточнив персональні дані, чи/та перебуває в розшуку (крім випадків порушення статті 336 та статті 337 Кримінального кодексу України)

- йдеться у проєкті закону.

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Якщо протягом випробувального терміну працівник не врегулює свій військово-обліковий статус відповідно до чинного законодавства, роботодавець матиме підстави для його звільнення.

Доповнення

Згідно з пояснювальною запискою, виготовлення українського озброєння неможливе без залучення широкого кола фахівців, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, що займаються розробкою, виробництвом, ремонтом, модернізацією та утилізацією озброєння, військової та спеціальної техніки, боєприпасів і комплектуючих до них.

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Під час процедури бронювання трудові колективи стикаються з труднощами: військовозобов’язані співробітники отримують повістки ще до моменту офіційного бронювання — на етапі звірки військово-облікових даних або в період між визнанням підприємства критично важливим для оборонно-промислового комплексу та фактичним ухваленням рішення про бронювання.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації. Зокрема, було запроваджено зміни до критеріїв бронювання осіб, які задіяні в охороні обʼєктів паливно-енергетичного комплексу.

Лілія Набока

Лілія Набока

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