Раде предлагают расширить механизм бронирования для работников ОПК - законопроект

Отрасль производства оружия и оборонной техники остро нуждается в специалистах из-за дефицита кадров. Для решения этой проблемы Верховной Раде предлагают расширить механизм бронирования для работников ОПК. Соответствующий законопроект № 13335 направили на рассмотрение профильного комитета ВРУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на документ.

Детали

Проект закона предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" путем дополнения текста новой нормой.

Критически важным предприятиям оборонно-промышленного сектора предоставляется право заключать трудовые договоры со специалистами, не имеющими военно-учетного документа, имеющими его ненадлежаще оформленным, не состоящими на воинском учете или не обновившими свои персональные данные в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Также предусмотрено, что срок испытания для вновь принятых работников таких предприятий не может превышать 45 календарных дней.

Бронированию подлежат военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций в сфере оборонно-промышленного комплекса, у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ, или/и он не состоит на воинском учете, или/и не уточнил персональные данные, или/и находится в розыске (кроме случаев нарушения статьи 336 и статьи 337 Уголовного кодекса Украины) - говорится в проекте закона.

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Если в течение испытательного срока работник не урегулирует свой военно-учетный статус в соответствии с действующим законодательством, работодатель будет иметь основания для его увольнения.

Дополнение

Согласно пояснительной записке, изготовление украинского вооружения невозможно без привлечения широкого круга специалистов, работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях, занимающихся разработкой, производством, ремонтом, модернизацией и утилизацией вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и комплектующих к ним.

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Во время процедуры бронирования трудовые коллективы сталкиваются с трудностями: военнообязанные сотрудники получают повестки еще до момента официального бронирования — на этапе сверки военно-учетных данных или в период между признанием предприятия критически важным для оборонно-промышленного комплекса и фактическим принятием решения о бронировании.

Напомним

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации. В частности, были введены изменения в критерии бронирования лиц, задействованных в охране объектов топливно-энергетического комплекса.