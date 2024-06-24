Раді пропонують перейменувати 83 населених пункти: хто у списку
Київ • УНН
В українському парламенті зареєстровано законопроєкт, що пропонує перейменувати 83 населених пункти, у тому числі 1 місто, 10 селищ і 72 села в різних областях.
У парламенті зареєстрований проєкт закону "Про перейменування окремих населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови". Про це повідомляє УНН з посиланням на картку документа №11363.
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Як йдеться в пояснювальній записці, комітет ВР розглянув 83 пропозиції органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій населених пунктів та рекомендації Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування окремих населених пунктів Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей. Зазначається, що їх назви не відповідають стандартам державної мови, у зв’язку з необхідністю приведення їх у відповідність із вимогами закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".
Серед рекомендацій пропонується перейменувати: 1 місто, 10 селищ, 72 села.
У Луганській області рекомендують перейменувати місто Сорокине Довжанського району на Сорочине.
Крім того, планується перейменувати, зокрема:
- село Юр’ївка на Дніпропетровщині на село Юріївка;
- село Зелена Роща на Дніпропетровщині на село Щасливе;
- село Побєда на Донеччині на село Перемога;
- село Каменка на Київщині на село Кам’янка;
- село Майське у Кіровоградській області на село Гайок;
- селище Южне у Кіровоградській області на селище Гаї.
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