В парламенте зарегистрирован проект закона "О переименовании отдельных населенных пунктов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка". Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку документа №11363.

Детали

Как говорится в пояснительной записке, комитет ВР рассмотрел 83 предложения органов местного самоуправления, военных администраций населенных пунктов и рекомендации Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию отдельных населенных пунктов Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областей. Отмечается, что их названия не соответствуют стандартам государственного языка, в связи с необходимостью приведения их в соответствие с требованиями закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Среди рекомендаций предлагается переименовать: 1 город, 10 поселков, 72 села.

В Луганской области рекомендуют переименовать город Сорокино Должанского района на Сорочино.

Кроме того, планируется переименовать, в частности:

село Юрьевка на Днепропетровщине на село Юрьевка;

село Зеленая Роща на Днепропетровщине на село счастливое;

село Победа в Донецкой области на село Победа;



село Каменка на Киевщине на село Каменка;



село Майское в Кировоградской области на село гаек;



поселок Южный в Кировоградской области на поселок рощи.



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