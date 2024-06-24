В украинском парламенте зарегистрирован законопроект, предлагающий переименовать 83 населенных пункта, в том числе 1 город, 10 поселков и 72 села в разных областях.
В парламенте зарегистрирован проект закона "О переименовании отдельных населенных пунктов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка". Об этом сообщает УНН со ссылкой на карточку документа №11363.
Детали
Как говорится в пояснительной записке, комитет ВР рассмотрел 83 предложения органов местного самоуправления, военных администраций населенных пунктов и рекомендации Национальной комиссии по стандартам государственного языка по переименованию отдельных населенных пунктов Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областей. Отмечается, что их названия не соответствуют стандартам государственного языка, в связи с необходимостью приведения их в соответствие с требованиями закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".
Среди рекомендаций предлагается переименовать: 1 город, 10 поселков, 72 села.
В Луганской области рекомендуют переименовать город Сорокино Должанского района на Сорочино.
Кроме того, планируется переименовать, в частности:
Раде предлагают переименовать Бровары на Бровари: зарегистрирован проект постановления21 июня 2024, 18:37 • 93946 просмотров