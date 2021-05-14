Радбез ООН збереться через стуацію в Ізраїлі

Деталі

Треті за тиждень переговори на відміну від інших онлайн-трансляцій пройдуть у відкритому форматі (перші двоє були закритими). Початок обговорення заплановано на 10 годину (17:00 за Києвом).

На зустрічі виступить спеціальний координатор ООН із близькосхідного мирного процесу Тор Веннесланд.

Контекст

ХАМАС випустив понад 1600 ракет по Ізраїлю, при цьому ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по цілях у Газі понад 600 разів.

Раніше Управління цивільної авіації Ізраїлю заявило, що перенаправили всі пасажирські рейси з аеропорту Бен-Гуріон в Тель-Авіві в аеропорт Рамон, оскільки по всьому Ізраїлю знову пролунали попередження про повітряні обстріли.

Тим часом міжнародні перевізники скасували рейси до Ізраїлю. Представники United Airlines і American Airlines повідомили AFP, що їх рейси з США до Ізраїлю були скасовані "до 15 травня".

У Газі з понеділка було вбито 83 людини, сім з яких були вбиті з ізраїльської сторони. ХАМАС заявив про ракетну атаку на ще один ізраїльський аеропорт, ракета впала неподалік.