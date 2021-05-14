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Совбез ООН соберется через стуацию в Израиле

Киев • УНН

 • 13045 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. После обострения израильско-палестинского конфликта представители стран-членов Совета Безопасности ООН соберутся на заседание. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Совбез ООН соберется через стуацию в Израиле

Детали

Третьи за неделю переговоры в отличие от других онлайн-трансляций пройдут в открытом формате (первые два были закрытыми). Начало обсуждения запланировано на 10:00 (17:00 по Киеву).

На встрече выступит специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Топ Веннесланд.

Контекст

ХАМАС выпустил более 1600 ракет по Израилю, при этом израильские военные заявили, что нанесли удары по целям в Газе более 600 раз.

Ранее Управление гражданской авиации Израиля заявило, что перенаправили все пассажирские рейсы из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в аэропорт Рамон, поскольку по всему Израилю вновь прозвучали предупреждения о воздушных обстрелы.

Между тем международные перевозчики отменили рейсы в Израиль. Представители United Airlines и American Airlines сообщили AFP, что их рейсы из США в Израиль были отменены "до 15 мая".

В Газе с понедельника были убиты 83 человека, семь из которых были убиты с израильской стороны. ХАМАС заявил о ракетной атаке на еще один израильский аэропорт, ракета упала неподалеку.

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