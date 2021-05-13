ХАМАС заявив про ракетну атаку на ще один ізраїльський аеропорт: ракета впала неподалік

Деталі

ХАМАС заявив, що випустив велику ракету по ізраїльському аеропорту Рамон недалеко від Ейлата, куди були перенаправлені пасажирські рейси після хвилі ракетних запусків у напрямку головного аеропорту країни в Тель-Авіві.

Представники ХАМАСу виступили з вимогою, щоб всі міжнародні авіалінії негайно припинили свої польоти в будь-які аеропорти держави.

За даними Times of Israel, ракета впала в регіоні Хевель-Ейлот, поблизу Ейлата. Видання вказує, що ця ракета ХАМАСу, ймовірно, є снарядом найбільшої дальності, який коли-небудь запускало угруповання у бік Ізраїлю. Ракета подолала близько 250 кілометрів на території Ізраїлю.

Водночас Alarabiya News з посиланням на неназваного ізраїльського чиновника вказує, що ізраїльський аеропорт Рамон на півдні Ізраїлю не був обстріляний ракетами і працював в звичайному режимі.

Раніше в той же день British Airways, Virgin Atlantic, Lufthansa і Iberia скасували рейси в Тель-Авів, оскільки європейські перевізники приєдналися до американських авіакомпаній, щоб уникнути польотів в Ізраїль.

Контекст

З понеділка ХАМАС випустив понад 1600 ракет по Ізраїлю, при цьому ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по цілях у Газі понад 600 разів.

Раніше Управління цивільної авіації Ізраїлю заявило, що перенаправили всі пасажирські рейси з аеропорту Бен-Гуріон в Тель-Авіві в аеропорт Рамон, оскільки по всьому Ізраїлю знову пролунали попередження про повітряні обстріли.

Тим часом міжнародні перевізники скасували рейси до Ізраїлю. Представники United Airlines і American Airlines повідомили AFP, що їх рейси з США до Ізраїлю були скасовані "до 15 травня".

У Газі з понеділка було вбито 83 людини, сім з яких були вбиті з ізраїльської сторони.