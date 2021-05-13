ХАМАС заявил о ракетной атаке на еще один израильский аэропорт: ракета упала неподалеку

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 52420 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 104563 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 117179 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 291696 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 169517 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 440720 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 331143 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 221236 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 247820 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 256894 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
69%
Популярные новости

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 37598 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 72050 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 56658 просмотра

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

08:38 • 31407 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

09:21 • 27019 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 57213 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 72632 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 168727 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 291696 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 440720 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 3090 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 22309 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 30671 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 60119 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 83241 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

ХАМАС заявил о ракетной атаке на еще один израильский аэропорт: ракета упала неподалеку

Киев • УНН

 • 27799 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. В четверг группировка ХАМАС заявила о запуске ракеты по израильскому аэропорту Рамон, расположенному на юге страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Times of Israel.

ХАМАС заявил о ракетной атаке на еще один израильский аэропорт: ракета упала неподалеку

Детали

ХАМАС заявил, что выпустил большую ракету по израильскому аэропорту Рамон недалеко от Эйлата, куда были перенаправлены пассажирские рейсы после волны ракетных запусков в направлении главного аэропорта страны в Тель-Авиве.

Представители ХАМАСа выступили с требованием, чтобы все международные авиалинии немедленно прекратили свои полеты в любые аэропорты страны.

По данным Times of Israel, ракета упала в регионе Хевель-Эйлот, вблизи Эйлата. Издание указывает, что эта ракета ХАМАСа, вероятно, является снарядом крупнейшей дальности, который когда-нибудь запускала группировка в сторону Израиля. Ракета пролетела около 250 километров на территории Израиля.

В то же время Alarabiya News со ссылкой на неназванного израильского чиновника указывает, что израильский аэропорт Рамон на юге Израиля ни был обстрелян ракетами и работал в обычном режиме.

Ранее в тот же день British Airways, Virgin Atlantic, Lufthansa и Iberia отменили рейсы в Тель-Авив, поскольку европейские перевозчики присоединились к американским авиакомпаниям, чтобы избежать полетов в Израиль.

Контекст

С понедельника ХАМАС выпустил более 1600 ракет по Израилю, при этом израильские военные заявили, что нанесли удары по целям в Газе более 600 раз.

Ранее Управление гражданской авиации Израиля заявило, что перенаправили все пассажирские рейсы из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в аэропорт Рамон, поскольку по всему Израилю вновь прозвучали предупреждения о воздушных обстрелах.

Между тем международные перевозчики отменили рейсы в Израиль. Представители United Airlines и American Airlines сообщили AFP, что их рейсы из США в Израиль были отменены "до 15 мая".

В Газе с понедельника были убиты 83 человека, семь из которых были убиты с израильской стороны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,448.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,807.36