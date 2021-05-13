ХАМАС заявил о ракетной атаке на еще один израильский аэропорт: ракета упала неподалеку
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В четверг группировка ХАМАС заявила о запуске ракеты по израильскому аэропорту Рамон, расположенному на юге страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
ХАМАС заявил, что выпустил большую ракету по израильскому аэропорту Рамон недалеко от Эйлата, куда были перенаправлены пассажирские рейсы после волны ракетных запусков в направлении главного аэропорта страны в Тель-Авиве.
Представители ХАМАСа выступили с требованием, чтобы все международные авиалинии немедленно прекратили свои полеты в любые аэропорты страны.
По данным Times of Israel, ракета упала в регионе Хевель-Эйлот, вблизи Эйлата. Издание указывает, что эта ракета ХАМАСа, вероятно, является снарядом крупнейшей дальности, который когда-нибудь запускала группировка в сторону Израиля. Ракета пролетела около 250 километров на территории Израиля.
В то же время Alarabiya News со ссылкой на неназванного израильского чиновника указывает, что израильский аэропорт Рамон на юге Израиля ни был обстрелян ракетами и работал в обычном режиме.
Ранее в тот же день British Airways, Virgin Atlantic, Lufthansa и Iberia отменили рейсы в Тель-Авив, поскольку европейские перевозчики присоединились к американским авиакомпаниям, чтобы избежать полетов в Израиль.
Контекст
С понедельника ХАМАС выпустил более 1600 ракет по Израилю, при этом израильские военные заявили, что нанесли удары по целям в Газе более 600 раз.
Ранее Управление гражданской авиации Израиля заявило, что перенаправили все пассажирские рейсы из аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве в аэропорт Рамон, поскольку по всему Израилю вновь прозвучали предупреждения о воздушных обстрелах.
Между тем международные перевозчики отменили рейсы в Израиль. Представители United Airlines и American Airlines сообщили AFP, что их рейсы из США в Израиль были отменены "до 15 мая".
В Газе с понедельника были убиты 83 человека, семь из которых были убиты с израильской стороны.