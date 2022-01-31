Радбез ООН по Україні: поки Захід закликав до деескалації, постпред Росії був надто зайнятий перекладачем

Так, почалося все ще з винесення на голосування запропонованої США повістки.

Цитата

"Неодноразово спростовували, consistantly", - втрутився Небензя в роботу перекладачки під час власного виступу.

Також своє "працюючи на публіку" він попросив перекласти як "for the public".

Деталі

Пізніше свої претензії до перекладу російський дипломат демонстрував під час власного виступу вже після того, як повістка була проголосована.

Особливо важливо йому було домогтися правильного перекладу слова "нацисти".

Всього Небензя "поправив" співробітницю ООН не менше дев'яти разів.

Нагадаємо

Раніше постійне представництво США при ООН запросило провести в понеділок засідання Ради Безпеки Всесвітньої організації щодо ситуації навколо України, оскільки дії РФ щодо неї становлять загрозу міжнародному миру і безпеці. У п'ятницю представник Норвегії - голови РБ ООН повідомила, що засідання відбудеться.

Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там Системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила ряд вимог з так званих "гарантій безпеки" до США і НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви "безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

26 січня США і НАТО передали Росії письмову відповідь на "гарантії безпеки".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що планує найближчими днями обговорити з Лавровим відповідь США на російські "гарантії безпеки".