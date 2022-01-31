Совбез ООН по Украине: пока Запад призывал к деэскалации, постпред России был слишком занят переводчиком

КИЕВ. 31 января. УНН. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН в понедельник около десяти раз поправил переводчицу, переводившую его слова на английкий язык. Такого не позволил себе больше ни один делегат, передает корреспондент УНН.